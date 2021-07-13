Виручка від експорту електроенергії впала на 41%

Україна в січні-червні 2021 року знизила виручку від експорту електроенергії на 40,9% (на $74,92 млн) у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року - до $108,238 млн, свідчать дані Державної митної служби, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, в Угорщину за шість місяців поставлено електроенергії на $50,71 млн, Польщу - на $31,22 млн, Румунію - на $14,45 млн, інші країни - на $11,86 млн.

У тому числі в червні на експорт поставлено електроенергії на $30,263 млн проти $5,96 млн - у червні минулого року.

Крім того, Україна за цей період імпортувала електроенергію на $58,598 млн проти $109,004 млн - за аналогічний період роком раніше. У тому числі з Білорусі - на $24,69 млн, Словаччини - на $22,25 млн, РФ - на $5,186 млн, інших країн - на $6,47 млн.

Раніше повідомлялося, що Україна в 2020 році знизила виручку від експорту електроенергії на 25,9% (на $97,94 млн) у порівнянні з 2019 роком - до $280,83 млн. У тому числі в Угорщину поставлена е/е на $130,08 млн, Польщу - на $84,97 млн, Румунію - на $49,71 млн, інші країни - на $16,07 млн.

У натуральному вираженні Україна в 2020 році знизила експорт електроенергії на 26,5% (на 1,72 млрд кВт-год) в порівнянні з 2019 роком - до 4,75 млрд кВт-год.

Крім того, Україна в 2020 році імпортувала електроенергію на $131,61 млн проти $121,4 млн - за 2019 рік. У тому числі з Росії - на $68,51 млн, Угорщини - на $40,61 млн, Білорусі - на $10,52 млн, інших країн - на $11,97 млн.