Астрономи виявили рідкісну краплеподібну зірку

Вчені виявили зоряну систему, яка неминуче наближається до утворення наднової за рідкісним сценарієм, повідомляє Корреспондент.

Міжнародна група астрономів виявила зірку рідкісної краплеподібної форми, яка, на їхню думку, є частиною подвійної зоряної системи, що наближається до злиття з утворенням наднової.

Експерти вважають, що другу частину зірки, яку представлено ​​білим карликом, не видно.

Зоряна система HD265435 знаходиться на відстані приблизно 1500 світлових років від Землі і складається з гарячої субкарликової зірки і білого карлика, які роблять повний оберт навколо одне одного приблизно за 100 хвилин.

Білі карлики - це вмираючі зірки, які виробили все своє паливо і стиснулися, стали дуже маленькими, але надзвичайно щільними. На наступній, завершальній стадії, коли ядро ​​білого карлика повторно запалюється через термоядерний вибух, виникає наднова типу Ia.

Це відбувається, коли білий карлик набирає масу, що в 1,4 разу перевищує масу Сонця (межа Чандрасекара). Таке є можливим у двох випадках: коли білий карлик акумулює речовину з довколишнього середовища чи коли він зливається з іншою зіркою.

Другий сценарій є вкрай рідкісним, але дослідники вважають, що пояснити феномен HD265435, власне, можна ним.

Астрономи скористалися даними супутника NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) і встановили, що яскравість гарячого субкарлика згодом змінюється, що говорить про спотворення його форми через сусідство масивного об'єкта.

Розуміння процесів утворення наднових є надзвичайно важливим для астрономів, бо вони використовують такі зірки, які вирізняє, як правило, доволі стабільне світіння, на зразок "стандартних свічок", за якими вчені оцінюють швидкість розширення Всесвіту.