В окремих регіонах основні тарифи подорожчають на 75%

Українцям варто готуватися до нових тарифів на опалення та гарячу воду, які багато в чому залежатимуть від регіону проживання, повідомляє УНИАН.

Такий прогноз озвучив голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

"Нас очікує в найближчий опалювальний сезон зростання вартості послуг теплокомуненерго" , - зазначив експерт.

Де зростуть тарифи найбільше:

Чернівці - 75%;

Тернопіль - 70%;

Старокостянтинів - 63%

Одеса - 56%;

Кременчук - 53%;

Київ - 40%;

Полтава - 36%;

"Вже на сьогодні підняли вартість власних послуг теплокомуненерго у Чернівцях, це 75% зростання вартості постачання теплоносіїв та гарячої води. Київ вже оголосив про зростання вартості послуг КП "Київтеплоенерго", а це приблизно 80% киян отримають нові платіжки, які будуть вище попередніх на 40%" , - додав Попенко.

"Всі ці цифри в містах будуть приблизно однакові. Тобто нас з вами чекатиме зростання вартості на послуги теплокомуненерго приблизно 40, 50 і 60%" , - сказав він.

Попенко зазначив, що така різниця у вартості залежатиме від того, чи змінювався тариф тепловиків останнім часом. Наприклад, у місті Чернівці буде настільки значне зростання тарифів, оскільки довгий час тариф штучно занижувався.

"Все це призведе до того, що чернівчани платитимуть близько 50 грн за квадратний метр" , - пояснив голова Союзу споживачів.

Експерт зазначив, що на таке істотне подорожчання по всій країні вплинуло кілька факторів. Зокрема, скасування дії спеціальних зобов'язань на ринку газу, яке дозволяло ТКЕ купувати газ за пільговою ціною, а також високі ринкові ціни на газ, за якими тепловики змушені купувати блакитне паливо.