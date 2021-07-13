В Іраку зросла кількість жертв пожежі в COVID-ізоляторі

Державні ЗМІ в Іраку заявили, що число жертв пожежі в COVID-ізоляторі зросла до 66, повідомляє Радіо Свобода.

Раніше було відомо про 52 загиблих.

Постраждалих в результаті інциденту більше 100 чоловік.

Пожежа в лікарні в місті Нассирія викликав вибух кисневого балона, повідомили представники служби охорони здоров'я країни. Пошукові роботи тривають.

Прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадімі провів термінові зустрічі з міністрами і наказав заарештувати місцевих керівників органів охорони здоров'я та цивільного захисту, включаючи завідуючих ізолятора, йдеться в офіційному повідомленні.