Нацполіція проводить обшуки в "Консалтинговій групі А-95"

Національна поліція проводить обшуки в офісі "Консалтингової групи А-95", а також в квартирах керівництва компанії, повідомляє БiзнесЦензор.

"Сьогодні в наших квартирах і офісі "Консалтингової групи А-95" пройшли обшуки, вилучено техніку. Всіх деталей ще не знаю, оскільки перебуваю за кордоном у відпустці. Останнє, що повідомили: "поліція з ломом і сокирою увійшла в офіс", - повідомив керівник компанії Сергій Куюн.

За його словами, обшуки проводить Національна поліція у справі 2019 року, в якому фігурує два десятка компаній. За даними слідства, справа пов'язана з нібито мінімізацією податкових зобов'язань на 2,1 млн грн.

На думку Куюна, обшуки можуть бути пов'язані з критикою роботи мережі АЗС "БРСМ-Нафта" і ряду інших учасників ринку, яких А-95 звинувачувала в причетності до торгівлі нелегальним паливом.

"Писали ми про багатьох, тому про всяк випадок передаю привіт і іншим бодяжника типу Мотта, SunOil і особливо міні-НПЗ в Мерефі компанії "Альтернатив Енерджі Сорсес Компані", - зазначив глава компанії.

Куюн уточнив, що станом на 13:00 обшуки в офісі "А-95" тривають.