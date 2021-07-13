Путін готовий до діалогу із Зеленським - Кремль

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про готовність Володимира Путіна до діалогу з Володимиром Зеленським, повідомляє Вести.

"Безумовно, сам президент говорив про те, що готовий до діалогу з президентом Зеленським. Але, природно, за винятком тих тем, які абсолютно марно обговорювати на двосторонньому рівні" , - сказав пресссекретаря.

Таким чином, питання Криму та Донбасу Путін не бачить в порядку денному. Однак вони, своєю чергою, є головними для Володимира Зеленського.

"Давайте виходити з того, що президент Путін сказав, що він готовий до зустрічі з президентом Зеленським, і сказав це не один раз. Це було сказано ще до публікації цієї статті" , - додав Пєсков.

У практичному плані зустріч Путіна і Зеленського не готується, додав прессекретар Путіна.

При цьому представник Кремля відмовився відповідати на питання про те, чи готова Росія "прийняти Донбас".