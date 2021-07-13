Контррозвідка СБУ затримала російського агента

Контррозвідка СБУ затримала російського агента
Фото: СБУ

Контррозвідники СБУ затримали на Кіровоградщині громадянина України, який був завербований російською воєнною розвідкою та входив до складу організованого злочинного угруповання на території РФ.

Про це йдеться в заяві﻿ СБУ.

"Співробітники української спецслужби задокументували, що після повернення в Україну зловмисник за завданням російських кураторів здійснював збір інформації стосовно місцевих посадовців та військовослужбовців. А саме: компрометуючих даних на них, а також відомостей щодо їх виїздів до РФ і тимчасово окупованих територій, наявності родинних зв’язків, майна тощо", – йдеться у повідомленні.

За даними спецслужби, зібрані дані мали використати для створення умов, за яких посадовців та військових "виманили" б на окуповані території або до Росії для подальшого затримання.

За виконання завдань агент отримав винагороду в рублях на карту російського "Сбербанку". Також СБУ під час обшуку виявила посвідчення про належність до персоналу російських комунальних та комерційних структур.

"Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – додали в СБУ.

 

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