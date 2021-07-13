Контррозвідка СБУ затримала російського агента
Контррозвідники СБУ затримали на Кіровоградщині громадянина України, який був завербований російською воєнною розвідкою та входив до складу організованого злочинного угруповання на території РФ.
Про це йдеться в заяві СБУ.
"Співробітники української спецслужби задокументували, що після повернення в Україну зловмисник за завданням російських кураторів здійснював збір інформації стосовно місцевих посадовців та військовослужбовців. А саме: компрометуючих даних на них, а також відомостей щодо їх виїздів до РФ і тимчасово окупованих територій, наявності родинних зв’язків, майна тощо", – йдеться у повідомленні.
За даними спецслужби, зібрані дані мали використати для створення умов, за яких посадовців та військових "виманили" б на окуповані території або до Росії для подальшого затримання.
За виконання завдань агент отримав винагороду в рублях на карту російського "Сбербанку". Також СБУ під час обшуку виявила посвідчення про належність до персоналу російських комунальних та комерційних структур.
"Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – додали в СБУ.