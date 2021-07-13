У Житомирській області військовий вистрілив у дитину

Тяжкопораненого 9-річного хлопчика з Житомирської області, якому вистрілив у спину чоловік, прямо зараз авіатранспортом доставляють на лікування до Києва.﻿ Про це розповів глава Новоград-Волинської РДА В'ячеслав Авраменко, повідомляє Сегодня.

За його даними, хлопчик був поранений внаслідок необережного поводження зі зброєю одного з дорослих.

У свою чергу, у поліції Житомирської області повідомили "Сьогодні", що підозрюваний у стрільбі встановлений і затриманий. Це житель Києва.

За даними копів, ця людина перебувала разом з батьком дитини і є знайомим чоловіка. Деякі з опитаних нами місцевих жителів кажуть, що стрілянина по дитині сталася після розпивання спиртних напоїв. Правоохоронці цього поки не підтвердили, але і не спростували.

Також підтвердилася інформація про те, що стрілком є військовослужбовцем. У його авто знайшли зброю, різнокаліберні боєприпаси і вибухівку.

Розслідуванням займаються у тому числі і військові прокурори.