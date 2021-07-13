В Україні прогнозують нову хвилю COVID-19 вже в цьому місяці

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко заявив, що на нову хвилю COVID-19 в Україні можна очікувати вже цього місяця, повідомляє УНИАН.

"Ситуація в Україні є стабільно хорошою. Стабільно добові госпіталізації спадають на 10% на тиждень. Це дуже хороші темпи... І кількість "ковідних" пацієнтів продовжує спадати стабільними темпами - це близько 15% на тиждень. Виписки продовжують більш ніж на половину переважати госпіталізації" , - зазначив він.

За словами експерта, такі темпи свідчать про стабільний тренд на спад захворюваності в Україні, однак така стабільність може швидко змінитися.

Наразі в Україні зайняті 7% ліжок з киснем, 13% реанімаційних ліжок та 3% хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

"Це безпрецедентно низькі цифри з початку року. Кількість людей, які зараз хворіють, є набагато меншою, ніж на початку 2021 року. Але з іншого боку нові більш поширювані варіанти вірусу, зокрема "Дельта", який спричиняє серію спалахів в Європі прямо зараз, є великою зовнішньою загрозою, яка може перекрити навіть таке стабільне велике спадання як в Україні" , - наголосив Ганиченко.

За даними KSE, наразі ситуація із захворюваністю на COVID-19 стабільна у кожному з регіонів, а рівень захворюваності перебуває на відносно невеликих показниках.

"Відносно хороша новина у тому, що добова смертність в Україні вийшла на рівень плато 2020 року – в середньому 17 померлих за добу" , - додав він.

Аналітик уточнив, що, за прогнозами KSE, на третій квартал цього року (липень, серпень та вересень), який вже розпочався, не очікується великого зростання рівня смертності, навіть якщо почнеться спалах COVID-19.

"Такий тягар смертності, як ми очікуємо, більше перейде у четвертий квартал, ніж у третій. Тому ми даємо такі оптимістичні прогнози. У минулому кварталі (квітень-червень) померло 19 тис. осіб в результаті ускладнень від COVID-19. І ми не очікуємо навіть за "чорного" сценарію, що буде настільки багато померлих, як це було у другому кварталі. За моделюванням KSE, станом на кінець третього кварталу загальна кількість померлих від COVID-19 може сягнути від 54 тис. до 70 тис." , - розповів він.

Водночас, за словами Ганиченка, спад захворюваності на COVID-19 в Україні наразі не означає, що найближчим часом експерти не очікують спалах COVID-19.

"Україна зараз у зоні прямого ризику, попри стабільний спад захворюваності. Ми дійсно очікуємо спалах в Україні, починаючи вже з цього місяця. Потенційно спалах може початися і в наступному місяці, але дуже-дуже велика ймовірність, що спалах почнеться до вересня…" , - зазначив він.

У KSE уточнили, що Україні вже зараз необхідно готуватися до спалаху.