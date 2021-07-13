Нардепи хочуть піти на літні канікули до 7 вересня

Верховна рада затвердила календарний план проведення шостої сесії. Почати її пропонують 7 вересня 2021 року, повідомляє Слово і діло.

На сьогоднішньому засіданні ВР прийняла календарний план проведення шостої сесії. "За" проголосували 340 депутатів.

Так, планом передбачено розпочати шосту сесію Ради дев'ятого скликання 7 вересня 2021 року, а закінчити - 21 грудня 2022 року.

Час шостої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання за календарним планом відводяться дні для:

пленарних засідань ВР - 10 тижнів

роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах) - 6 тижнів

роботи народних депутатів з виборцями - 4 тижні

проведення "години запитань до уряду" у Верховній раді - 10 годин.

У календарному плані шостої сесії ВР також враховано графік проведення чергових сесій Парламентської асамблеї Ради Європи з 27 вересня по 1 жовтня 2021 року і з 24 по 28 січня 2022 року, святкові та неробочі дні.

Зокрема, пропонується до Нового року крайній пленарний тиждень провести з 14 по 17 грудня, а після нього - вже 11-14 січня і в 18-21 січня 2022 року. Тобто, нардепи будуть майже місяць відпочивати на новорічно-різдвяні свята.

Нагадаємо, в Раді анонсували, що після закриття п'ятої сесії буде ще урочисте засідання Ради 24 серпня (на 30-ту річницю Незалежності України). Також можливо засідання 23 серпня з нагоди початку роботи Кримської платформи. Крім того, не виключена позачергова сесія.