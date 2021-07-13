У Франції місцеве населення почало активно записуватися на вакцинацію

Майже мільйон французів за день записалися на вакцинацію від коронавірусу COVID-19 на тлі заяв президента Еммануеля Макрона про те, що країні слід активніше проводити імунізацію населення, про це посилаючись на агентство Associated Press, повідомляє "Интерфакс".

Французький мобільний додаток Doctolib, через який проходить координація вакцинації від коронавірусу, у вівторок вранці повідомив, що за понеділок 926 тис. чоловік записалися на вакцинацію. Таке число бажаючих вакцинуватися стало рекордним за весь час. На частку громадян молодше 35 років припадало 65% записів.

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран похвалив зрослий інтерес співвітчизників до вакцинації, зазначивши, що це - "тисячі врятованих життів".

В понеділок увечері Макрон оголосив про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 персоналу медичних установ, про введення пропусків в громадські місця і на міжміський транспорт. Також він не виключає загальної вакцинації, якщо ситуація погіршиться.

"Наша країна зіткнулася з різким відновленням епідемії, яка зачіпає всі території, як мегаполіси, так і заморські департаменти", - заявив він в понеділок увечері в телевізійному зверненні до нації.

Президент зазначив, що варіант вірусу "дельта", який поширюється зараз по Франції, "в три рази більше заразний, ніж початковий штам". Але наявність вакцини - це головна обставина, яке відрізняє нинішню ситуацію від попередніх хвиль пандемії. Всі вакцини, доступні у Франції, надійно захищають від штаму "дельта", зменшують ймовірність зараження в 12 разів, запобігають 95% важких випадків захворювання, запевнив президент.

Персоналу медичних установ Франції, як лікуючого, так і по догляду за хворими, належить пройти вакцинацію до 15 вересня. З початку навчального року будуть розгорнуті спеціальні кампанії вакцинації в школах. З середини червня вакцинація вже відкрита для всіх дітей у віці від 12 років.

Крім того, з кінця липня або початку серпня запроваджується санітарний пропуск, який буде обов'язковим для доступу в усі місця дозвілля та культури, на заходи за участю більш ніж 50 осіб, в кафе і ресторани, торгові центри, поїзди, літаки і міжміські автобуси. У нього будуть занесені відомості або повної вакцинації, або про недавній негативний результат тесту ПЛР.

З цієї осені тести ПЦР у Франції будуть платними, якщо тільки не прописані лікарем, щоб стимулювати вакцинацію. На початку вересня розпочнеться кампанія на запрошення на ревакцинацію людей, спочатку щеплених в січні і лютому 2021 року.

"Ми повинні перейти до вакцинації всіх французів", - підкреслив він, уточнивши, що при погіршенні ситуації мова може зайти навіть про обов'язкову вакцинацію всіх жителів Франції.

Але президент поки зробив вибір на користь свідомості громадян.

На цей момент близько 41% населення Франції отримало обидва компонента вакцини.

За весь період пандемії у Франції було зареєстровано близько 5,8 млн випадків зараження коронавірусів і понад 111 тис. смертей від захворювання.