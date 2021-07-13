Боби і овочі: причини додати продукти з крохмалем в раціон

Продукти з вмістом крохмалю є неодмінною частиною повноцінної дієти. Це життєво важливе джерело енергії, що забезпечує основу ситного і збалансованого харчування, повідомляє Профиль.

Крохмаль - це тип вуглеводів, що складається з молекул глюкози. Глюкоза забезпечує нервові клітини енергією і допомагає їм нормально функціонувати. Однак людям з діабетом другого типу або підвищеним рівнем цукру в крові потрібно контролювати споживання крохмалистої їжі. Це пов'язано з тим, що люди в таких станах більш чутливі до стрибка цукру в крові, які природним чином супроводжують споживання вуглеводів.

Лікарі виділяють кілька причин, за якими продукти з підвищеним вмістом крохмалю є незамінними складовими при збалансованій дієті.

Джерело енергії

Коли організм людини перетравлює крохмаль, речовина розпадається на молекули глюкози, які потрапляє в кровотік і пускають у хід майже всі частини організму, включаючи внутрішні органи, м'язи і мозок. Організм може переробити цю глюкозу відразу або зберігати її в печінці для подальшого використання. Це особливо важливо для роботи мозку. У людини мозок важить близько 2% від загальної маси тіла. Однак він споживає близько 20% енергії з глюкози, що робить його основним споживачем з'єднання в організмі.

Містять багато клітковини

Багато крохмалисті продукти, такі як цільнозернові злаки, фрукти, овочі і боби, багаті клітковиною. Клітковина - це тип вуглеводів з унікальною молекулярною структурою. Оскільки її молекули глюкози щільно пов'язані один з одним, вони нелегко розщеплюється кишечником, а це означає, що він проходить через всю травну систему. Клітковина допомагає в русі інших продуктів по травній системі. Дієта з високим вмістом такого компонента також може знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Дієтологи передбачає, що на кожні 1800 калорій 25,2 грама вуглеводів має припадати на клітковину.

Швидко насичують

Дослідження показують, що продукти, що містять крохмаль, підвищують відчуття насичення. Вони також володіють іншими перевагами для здоров'я, в тому числі покращуючи чутливість організму до інсуліну і зменшуючи накопичення жиру. Деякі крохмалисті продукти також займають високі позиції за індексом харчової ситості - списку, розробленого дослідниками в 1995 році. Метою цього списку було визначення найбільш і найменш насичуваних продуктів. Найбільш ситними і популярними виявилися картопля, каша і коричнева паста-спагетти.