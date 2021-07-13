УЄФА представив символічну збірну Євро-2020

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) визначився з 11 гравцями, які справили найкраще враження на Євро-2020. Переможницею турніру, який пройшов з 11 червня по 11 липня в 11 країнах, стала Італія, обігравши в фіналі Англію, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, до символічної збірної континентальної першості потрапили п'ять чемпіонів Європи, три віцечемпіона та по одному представнику з Данії, Іспанії та Бельгії. Повністю вона має такий вигляд:

Голкіпер: Джанлуїджі Доннарумма (Італія)

Захисники: Кайл Уокер (Англія), Леонардо Бонуччі (Італія), Гаррі Магуайр (Англія), Леонардо Спінаццола (Італія)

Півзахисники: П'єр-Еміль Хойбьєрг (Данія), Жоржиньо (Італія), Педрі (Іспанія)

Нападники: Федеріко К'єза (Італія), Ромелу Лукаку (Бельгія), Рахім Стерлінг (Англія)

Нагадаємо, що англійці відкрили рахунок вже на другій хвилині фінального протистояння, проте "скуадрі адзуррі" вдалося відігратися в середині другого тайму. Основний і додатковий час закінчився внічию, тому гра перейшла в серію пенальті, де точнішими виявилися італійці.

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