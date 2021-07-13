У ПАР масові заворушення - влада закликає на допомогу армію

У Південно-Африканській республіці тривають масові заворушення на тлі ув'язнення колишнього президента країни Джейкоба Зуми. Влада країни залучає армію для відновлення порядку на вулицях, пишуть світові ЗМІ.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса звернувся до нації в понеділок увечері, закликаючи до спокою після того, як щонайменше шестеро людей загинули в результаті насильства, а сотні були заарештовані.

Рамафоса визнав, що протести і мародерство, можливо, почалися з політичних вимог, але ці кримінальні елементи взяли гору.

"Те, що ми зараз спостерігаємо, - це опортуністичні акти криміналітету" , - сказав він.

В ЮАР беспорядки и белые стреляют в негров pic.twitter.com/BydaksNQoH — Облизни ромбики (@funtria) July 12, 2021

Рамафоса також попередив, що продовження протестів і мародерства може ще більше підірвати реакцію країни на COVID-19 і кампанію з вакцинації.