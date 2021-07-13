Роботу газопроводу "Північний потік" тимчасово зупинено

У зв'язку з плановим ремонтом, прокачування газу припинено по обом ниткам магістралі. Газопровід "Північний потік" транспортує близько 170 млн кубічних метрів газу на добу, повідомляє Deutsche Welle.

Nord Stream AG з вівторка, 13 липня, зупинив прокачку газу по обом ниткам газопроводу "Північний потік" на час проведення робіт з планового щорічного технічного обслуговування на 10 днів, говориться в повідомленні компанії.

В рамках робіт буде проведено тестування механічних компонентів, а також систем автоматизації для забезпечення ефективності та безпеки експлуатації газопроводу.

"Графік і план робіт з технічного обслуговування газопроводу були завчасно узгоджені з партнерами Nord Stream AG з транспортування газу вище і нижче по потоку", - повідомили в компанії.

"Північний потік" - магістральний газопровід, що пролягає від узбережжя Росії через Балтійське море до приймального терміналу в Любміні (Німеччина). Звідти оператори OPAL Gastransport і NEL Gastransport, які експлуатують сухопутні відводи від магістралі, постачають газ в інші країни Європи. Газопровід транспортує близько 170 млн кубічних метрів на добу. У 2020 році по ньому було направлено 60 млрд кубічних метрів.