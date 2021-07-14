Вчені навчилися визначати темпи старіння людини

Система iAge вимірює запальне навантаження на імунітет і прогнозує тривалість життя, повідомляє Корреспондент.

Вчені з Інституту Бака і Стенфордського університету розробили систему, яка на основі аналізу деяких білків у крові дозволяє визначити біологічний вік людини, передбачити ризик розвитку серцево-судинних захворювань і оцінити тривалість життя. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Aging, пише Longevity technology﻿.

У рамках проекту тисячі Immunomes фахівці вивчили зразки крові 1001 людини у віці від восьми до 96 років. Їх метою було з'ясувати, як ознаки хронічного системного запалення змінюються з віком.

Вони ідентифікували особливий біомаркер імунного старіння - хемокін CXCL9. Цей білок продукується ендотелієм і допомагає активувати Т-клітини імунної системи.

З віком, у міру зростання системного запалення, його вивільнення збільшується, що в результаті сприяє клітинному старіння і порушення функції кровоносних судин.

Однак у одних людей ознаки системного запалення проявляються раніше, а у інших пізніше.

За допомогою комп'ютерного моделювання вченим вдалося створити алгоритм імунного "годинника" iAge, заснований на зв'язку рівня білка CXCL9 в крові з системним запаленням. Програма дозволяє не тільки оцінити стан імунної та серцево-судинної системи людини, а й передбачити темпи її старіння в майбутньому.

За словами дослідників, система iAge вимірює запальне навантаження і пророкує множинні захворювання, пов'язані зі старінням, зниження імунітету з віком, а також пояснює виняткову тривалість життя у довгожителів.