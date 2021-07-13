Наталія Могилевська захопила новим спокусливим чином

45-річна Наталія Могилевська знімається у новому розважальному проєкті. З дня у день вона демонструє фантастичні образи. Співачка показала новий look в сукні з розрізом та елегантному жакеті з камінням, повідомляє 24 Канал.

У кадрі зірки зобов'язані виглядати бездоганно, тому за їхні вбрання відповідають найкращі стилісти. Так, артистка захопила образом у приталеній сукні довжини міді з глибоким розрізом до стегон. Плаття нюдового кольору на тонких бретелях досить відверте, адже ефектно демонструє декольте Могилевської.

Не дивно, що його зірка поєднала з жакетом. Він фантастично довершив сукню, а різнобарвне каміння на плечах і на манжетах додало шику. Завершили образ співачки трендові карамельні босоніжки на стійких підборах.

Фото з інстаграму співачки