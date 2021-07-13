Міжбанк: нерезиденти активно скуповують долари

У першій половині торговельної сесії вівторка усі угоди на міжбанківському валютному ринку відбуваються у вузькому діапазоні 27,29-27,33 гривень. Обсяг пропозиції валюти сьогодні вище, ніж в попередні дні.

Після того, як цінник на покупку піднявся в район 27,32-27,33, активізували свої продажі великі корпорації: їх поточна ціна цілком влаштовує. Серед покупців сьогодні виділяється Citibank, традиційно працює в інтересах іноземних інвесторів. Рівень 27,33 гривень на покупку поки тримається.

Слідом за безготівковим повернувся до максимумів останніх днів і курс готівкового долара. Вранці київські обмінні пункти продавали готівкового «американця» по 27,24-27,25 гривень, а до обіду - по 27,26-27,27 гривень. Коливання в межах 5 копійок - від 27,23 до 27,28 гривень за готівковий долар - спостерігаються вже другий тиждень.

Євро на FOREX після вчорашньої невдалої спроби вирости знову знижується. До обіду він опустився до позначки 1,1833 долара, але готівковий євро не відреагував на це. Слідом за готівковим доларом він теж додав у ціні пару копійок: вранці його продавали по 32,30-32,32 гривні, а до обіду - по 32,33-32,35 гривень. Як і готівковий долар, євро в останні дні сформував діапазон, всередині якого цінники рухаються вгору-вниз.

Ціна польського злотого в столиці не змінюється: як і в попередні дні, сьогодні його пропонують по 7,10-7,12 гривень.

Російський рубль скористався черговою хвилею зростання світових цін на нафту (ціна бареля марки Brent сьогодні досягла 75,80 доларів) і зміцнився до 73,90 рублів за долар, але потім знову відкотився до позначки 74,15. Готівковий рубль в столиці сьогодні продають по 3,65-3,68 гривні за 10 рублів.