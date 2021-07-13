Німеччина не збирається вводити обов'язкову вакцинацію - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході візиту в Інститут Роберта Коха заявила, що в ФРН не розглядають можливість введення обов'язкової вакцинації громадян від коронавірусу COVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми не збираємося йти цим шляхом", - сказала Меркель, маючи на увазі Францію, в якій напередодні президент Еммануель Макрон оголосив, що вакцинація стане обов'язковою для медичних працівників.

Вона зазначила, що замість цього німецький уряд продовжить дотримуватися початкової стратегії - рекламувати користь від вакцини проти COVID-19. Меркель також вказала на необхідність вакцинувати якомога більше громадян.

"Чим більше людей вакцинуються, тим вільніше ми станемо. Вакцинація захищає не тільки вас, але і тих, хто вам близький, і кого ви любите" , - сказала канцлер.

Меркель підтримала міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан.

"Чим більше людей пройде вакцинацію, тим легше нам буде пережити осінь та зиму" , - сказав Шпан.

Міністр також зазначив, що це допоможе полегшити життя лікарям та іншим медичним працівникам. За період пандемії в Німеччині було зареєстровано понад 3,7 млн випадків зараження коронавірусом і близько 91 тис. смертей від захворювання.