Україна імпортувала з Росії вугілля майже на $600 млн

Україна в січні-червні 2021 року збільшила імпорт вугілля кам’яного та антрациту (код ТН ЗЕД 2701) на 17,6% (на 1 млн 514,684 тис. тонн) у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року – до 10 млн 145,281 тис. тонн, повідомляє Oilpoint.

Всього імпортували вугілля на $ 984,046 млн, що на 4,1% більше, ніж у січні-червні 2020 року ($ 945,346 млн).

З РФ надійшло вугілля на $ 587,543 млн (частка в імпорті 59,71%), з США – на $ 221,273 млн (22,49%), з Казахстану – на $ 114,96 млн (11,68%), інших країн – на $ 60,27 млн (6,12%).

Експорт Україною вугілля за шість місяців 2021 року склав 0,204 тис. тонн на $ 0,025 млн, т.ч. в Угорщину – на $ 0,011 млн, Білорусь – на $ 0,007 млн, Болгарію – на $ 0,007 млн. В аналогічний період минулого року експорт не здійснювався.