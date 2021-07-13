На Закарпатті у двох жінок підозрюють штам Delta

На Закарпатті підозрюють штам коронавірусу Delta у двох пацієнтів, які повернулися з Росії, повідомляє Укрінформ.

"Мова йде про двох молодих жінок, які повернулися на Закарпаття із Росії. Одна із них два тижні провела у нас в реанімації, дуже важко проходило лікування. Саме тому ми направили їхні аналізи на Київ, а вже звідти їх направили на дослідження в Європейську лабораторію, де підтвердять або спростують наявність у наших пацієнтів штаму Delta", - повідомив головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк.

За його словами, результатів очікують з дня на день, відправили їх іще минулого тижня.

Головний лікар зазначив, що наразі пацієнтки, про яких йде мова, уже виписані додому.