Укуси змій: перша допомога

За даними ВООЗ (Всесвітньої організації охорони здоров'я), у світі щорічно реєструється понад 10 мільйонів осіб, укушених отруйними тваринами, з них гине близько 50 тисяч. Особливо велика токсична небезпека для дітей.

У зв'язку зі швидким розвитком токсичного ефекту велике значення мають заходи першої само- та взаємодопомоги. При укусі змії необхідно відразу ж почати енергійне відсмоктування ротом отрути з ранки. Для цього треба стиснути зубами тканина, навколишньої ранки, видавлюючи та одночасно висмоктуючи її, а витягнуту рідину швидко спльовувати.

Продовжувати цю процедуру протягом 15 - 20 хвилин. Не забудьте: не можна відсмоктувати отруту того, у кого на губах і в порожнині рота є тріщини, виразки або ранки. Встановлено, що відсмоктування видаляє від 28% до 46% всього введеного в організм отрути. Однак слід знати, що цей захід ефективна тільки в перші 20-30 хвилин! Потім слід змастити місце укусу антисептиком, накласти асептичну пов'язку.

Потерпілому потрібен повний спокій. Його саджають або укладають, обездвиживают уражену частину тіла, бо поширення отрути з місця укусу при рухах посилюється, і накладають на неї шину, як при переломі. Для цього можна використовувати будь-які підручні предмети. Можна обійтися і без шини, прибинтувати зігнуту в лікті руку до тулуба, а пошкоджену ногу до здорової. Дати потерпілому рясне пиття, краще міцний чай. Для уповільнення всмоктування отрути показаний холод на місце укусу. Після надання першої допомоги потерпілого необхідно негайно доставити до найближчої лікувальної установи, причому транспортувати в положенні лежачи.