Таліби висунули ультиматум жителям афганських міст

Високопоставлений представник "Талібану" Амір Хан Муттагі повідомив, що бойовики цього руху не хочуть вести військових дій в містах. Це заява покликана зупинити масову втечу міського населення, повідомляє NEWSru.co.il.

"Наші бійці, які прийшли з гір і пустель, досягли міст. Але моджахеди не хочуть воювати в містах" , - передала його слова сторінка прес-служби талібів в соціальній мережі Twitter.

"Набагато краще використовувати всі можливі канали, щоб вступити в контакт з нашою комісією з наставництва, обговорити прийнятні умови і тим самим не допустити, щоб ваші міста постраждали" , - заявив один з лідерів угруповання, як раз і очолює комісію з обговорення умов капітуляції.

Раніше таліби повідомили, що контролюють 85% території Афганістану. Уряд зберігає контроль над містами, мирне населення десятками тисяч біжить за кордон, американці стрімко виводять війська.