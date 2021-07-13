Укрпошта запустила онлайн-перекази з карток "Простір"

Національний поштовий оператор "Укрпошта" почав здійснювати грошові перекази з карток національної платіжної системи "Простір" на сайті компанії, повідомляє Укрпошта.

Щоб здійснити переказ, достатньо зайти на сайт, вказати номер картки, номер телефона, термін дії та CVV-код картки відправника, номер картки отримувача та суму переказу.

Максимальна сума переказу за одну транзакцію – 14 999 грн з урахуванням комісії. Максимально за добу можна здійснити до 5 транзакцій на загальну суму 65 тис грн. Кількість переказів за місяць з однієї картки - 50 на загальну суму 150 тис грн.

Комісія "Укрпошти" становить 0,3% від суми переказу + 5 грн. Додаткову комісію може стягувати банк-емітент.