Олімпік буде жити: клуб з новим президентом виступатиме у Першій лізі

Донецький "Олімпік", що знявся з Прем'єр-ліги й погрожував припинити існування, воскрес! Команда не зникне з футбольної мапи України. Донеччани продовжать виступати у професійному дивізіоні - вони просто понизяться у класі та перейдуть з УПЛ до Першої ліги. Для УПЛ "Олімпік" немає достатніх коштів, повідомляє УНИАН.

Цю новину повідомив поки що ще чинний президент клубу Владислав Гельзін. Але він свою посаду залишить та передасть право керувати іншій особі, яка буде інвестором та власником команди.

"До мене прийшли хлопці й сказали, що готові зберегти клуб. До УПЛ ми не готові заявлятися, тому вирішили піти в Першу лігу. Радий, що знайшлися люди, які будуть інвестувати в футбол. Тож у нашого клубу будуть новий президент і нові інвестори" , - сказав Гельзін для 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, що вже відомо, хто може замінити "Олімпік" в УПЛ. Раніше УАФ серйозно покарала Гельзіна.

"Олімпік": історія клубу