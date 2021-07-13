Атмосфера Землі стає значно тепліше

Вчені з NASA і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) виявили, що наша планета зберігає вдвічі більше тепла, ніж 15 років тому, пише Science Alert, повідомляє Дзеркало тижня.

На Землі прискорюється так званий процес енергетичного дисбалансу. Він означає різницю між кількістю енергії, яку може поглинати планета земля і яку вона може випромінювати назад в космос.

Для вивчення зміни енергетичного дисбалансу вчені використовують дані з супутника CERES і дані міжнародної програми вільного збору інформації Argo. Перша виміряє енергію, яку поглинає і випромінює земля, а друга вивчає швидкість підвищення температури океанів. Майже 90% енергії, яка надходить на землю поглинається океанами, тому коли в системі відбувається хоча б найменший дисбаланс, то це призводить до їх нагрівання.

Після зіставлення даних з 2005 по 2019 роки виявилося, що земля поглинала більшу частину сонячного випромінювання, тоді як віддавала назад - набагато менше. Таким чином, ця енергія накопичувалася світовим океаном. А річний обсяг цієї енергії різко збільшився, тому вчені вважають, що є дві вагомі причини такого явища.

Перша причина - це збільшення викидів, як антропогенних парникових газів, так і водяної пари, який перешкоджає зворотному виходу випромінювання в космос. Таким чином, загальна кількість енергії в межах землі збільшилася через діяльність людей. Друга причина - це зменшення кількості білих поверхонь морського льоду і хмар, які збільшують можливість Землі відбивати і розсіювати світло або випромінювання за її межі.

Такий ефект утримання тепла може прискорити танення льоду, тим самим прискорити підвищення рівня моря. На думку багатьох вчених, такий сценарій може стати реальним протягом 100 років. Крім цього, висока температура океану може означати збільшення кислотності середовища. Але незалежно від наслідків, це дослідження вчених є ще одним доказом того, що на зміни клімату дуже сильно впливає людина.