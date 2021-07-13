Мендель пояснила, чому Порошенко більше не стане президентом

Колишня речниця Зеленського в своїй книзі виділила фрагмент де обгрунтувала свою думку чому Петро Порошенко більше не стане Президентом України.

Про це свідчить її публікація на Facebook-сторінці.

За її словами "оточення Президента Петра Порошенка загрузло в корупційних скандалах і лицемірстві, а його інформаційна політика будувалася на агресії, брехні й відсталому, неприродному консерватизмі..."

Мендель також зазначила, що "Петро Порошенко намагався штучно насадити консервативні ідеали початку ХХ століття, що втратили свою актуальність і для багатьох уже не здавалися привабливими...".