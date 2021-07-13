Мендель пояснила, чому Порошенко більше не стане президентом
Колишня речниця Зеленського в своїй книзі виділила фрагмент де обгрунтувала свою думку чому Петро Порошенко більше не стане Президентом України.
Про це свідчить її публікація на Facebook-сторінці.
За її словами
"оточення Президента Петра Порошенка загрузло в корупційних скандалах і лицемірстві, а його інформаційна політика будувалася на агресії, брехні й відсталому, неприродному консерватизмі..."
Мендель також зазначила, що
"Петро Порошенко намагався штучно насадити консервативні ідеали початку ХХ століття, що втратили свою актуальність і для багатьох уже не здавалися привабливими...".
Слід зазначити, що речниця президента у своїй книзі підкреслила, що
"Зеленський назавжди змінив українську політику... Він репрезентував українську ідентичність такою, якою вона була, — без пафосу, але з безліччю різних присмаків, не як країну, гідну жалю, а як динамічну європейську демократію", зазначила Юлія Мендель.