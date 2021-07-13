Facebook видалив допис посла України, який критикував Путіна

Facebook видалив допис посла України в Чехії Євгена Перебийніса, у якому дипломат розкритикував президента Росії Володимира Путіна за слова про "один народ", повідомляє УНИАН.

Соцмережа назвала пост Перебийніса таким, що нібито розпалює ненависть, і видалила його, повідомив дипломат.

"Видалили мій пост. Цікаво, яке слово з нього суперечить правилам і розпалює ненависть? Адже я нікого не назвав прямо. Але "вони" розуміють, що "вони" це "вони" , - прокоментував український посол дії соцмережі.

Також Перебийніс додав скріншот видаленого поста.