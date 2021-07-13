Названі найбрудніші пляжі в Україні

Спека в Україні виганяє жителів до водойм, щоб отримати хоч трохи прохолоди. Однак погодні умови й тут зробили свою справу - через часті дощі, високі температури, грози та шквали вода не скрізь придатна для купання, повідомляє РБК-Украина.

Проби води станом на 9 липня показали, що відхилення є за даними ЛКП (лактопозитивні палички) і по хімічному складу.

Донецька область:

Міський пляж в Маріуполі в районі водної станції "Куточок" - відхилення по індексу ЛКП

Пляжі "Кокос", "Арбор" в місті Лиман - відхилення по індексу ЛКП

Запорізька область:

Пляж в Бердянську - відхилення по індексу ЛКП

Пляж "Правий берег" в Запоріжжі, пляж в Енергодарі - відхилення по індексу ЛКП

В Енергодарі - також відхилення за хімічними показниками

Миколаївська область

Пляж в Южноукраїнську - відхилення по індексу ЛКП

Пляж в місті Миколаїв - відхилення по індексу ЛКП

Херсонська область:

Пляж Молодіжний в Херсоні - відхилення по індексу ЛКП

Київ:

Пляжі "Веселка", "Венеція", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Слобідка", "Центральний", "Троєщина", "Тельбін", "Райдуга", "Вербне", "Пуща-Водиця", "Галерний" - відхилення по індексу ЛКП

Пляжі "Вербне" і "Пуща-Водиця" - відхилення за хімічними показниками.

На цих пляжах рекомендується встановити щити про заборону купання. Повторні проби взяті та відправлені для дослідження.

А що в Одесі?

Обласний центр контролю і профілактики хвороб в Одеській області зробив перевірку на 22 пляжах в Одесі та області.

Найбруднішу воду виявили в курортній Затоці - на пляжах "Центральний", "Лиманський" і "Сонячний". Там купатися не рекомендується.

Анна Шиканова