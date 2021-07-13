У Малайзії закрили центр вакцинації, де 200 осіб заразилися коронавірусом

У Малайзії закрили один із центрів вакцинації, де під час щеплення заразилися коронавірусом понад 200 осіб, повідомляє Укрінформ.

За словами міністра науки, технологій та іновацій Хайрі Джамалуддіна, у 204 осіб з 435 протестованих підтвердили зараження коронавірусом.

Тим, хто був щеплений в період з 9 по 12 липня в центрі вакцинації, приблизно за 25 км від Куала-Лумпура, рекомендується самоізолюватись протягом 10 днів.

Як зазначається, спалах коронавірусу в центрі вакцинації стався на тлі того, як у Малайзії різко зросла захворюваність на COVID-19.

За інформацією представників центру вакцинації, відновлення роботи закладу відбудеться вже у цю середу після того, як буде проведена дезінфекція та зміниться штатний розклад.

Щодня у даному центрі вакцинації роблять близько трьох тисяч щеплень.