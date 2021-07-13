У Києві вперше за 100 років зафіксували температурний рекорд

У Києві в ніч на 12 липня зафіксували черговий температурний рекорд. Стовпчик термометра не опускався нижче 22 градусів, повідомляє Слово і діло.

"Ніч проти понеділка в Києві виявилася найтеплішою, адже температура не опустилася нижче 22,0 ° С. Попереднє рекордне значення + 21,4 ° З 1922 року перевищено на 0,6 ° С" , - повідомили в обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Всього з початку року в Києві встановлено 21 температурний рекорд.