Школи скасовують 10-11 класи для учнів: що робити батькам

Деякі школи в Україні почали реформуватись, скасувавши навчання в 10-11 класах. Через це батьки почали бити на сполох, адже не знають, де навчатися їхнім дітям, повідомляє РБК-Украина.

Як розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов, наразі починається реорганізація освітньої мережі. А саме розпочалось створення профільних академічних ліцеїв, академій, опорних закладів та їх філій.

Зокрема, через це частина шкіл уже повідомила батькам про те, що у них скасовується набір на 10-11 класи. Окрім того, у 2020 році від батьків до освітнього омбудсмена надійшло 82 звернення з 53 населених пунктів.

"Ми маємо з десяток звернень, коли у травні учням кажуть, що "у нас не буде 10 класу, йдіть куди хочете". Так не робиться. Саме тому ми запропонували зміни до закону" , - зауважив Сергій Горбачов.

За словами омбудсмена, освітні заклади повинні повідомляти учнів та їхніх батьків за півтора року до зміни умов навчання чи перепрофілювання школи.

Окрім того, в одній зі шкіл Києва план оптимізації ухвалили ще у 2018 році, проте про нього вчасно не попередили батьків. Через це склалась така ситуація, що школярам у 9 класі повідомили, що вони більше не зможуть навчатись в 10 класі.

Як діяти батькам?

Освітній омбудсмен у таких випадках рекомендує батькам звертатись в місцеві управління освіти.

Також батькам необхідно звернутися до управлінь освіти з заявою, що дитина планує продовжити навчання в 10 класі. Там мають дитину обов'язково влаштувати.

Відомо, що школи в Україні, згідно з реформою НУШ, будуть переформатовуватися, і 10 – 12 класи стануть профільною освітою для учнів.

Тобто будуть створювати ліцеї, які функціонуватимуть як окремі заклади освіти. Але нова система остаточно має запрацювати лише від 2027 року. А у найближчі роки учні після 9 класу й надалі вчитимуться у своїх школах.

Автор: Тетяна Самарук