Рідкісний діамант блакитного кольору продано за $40 млн

Унікальний діамант блакитного кольору продано південноафриканською гірничодобувною компанією Petra Diamonds більш ніж за $40 млн. Цей дорогоцінний камінь став одним з найдорожчих у світі, повідомляє Bloomberg.

Алмаз вагою 39,3 карата добули у квітні цього року на підземній шахті "Куллінан" у ПАР за 40 кілометрів від Преторії.

Petra Diamonds продала ексклюзивний камінь типу IIb спільному підприємству компаній De Beers і Diacore.

Камінь коштував трохи більше $1 млн за карат і є найдорожчим дорогоцінним каменем, який будь-коли продавала Petra.