Нацкомісія перерозподілила видатки Укренерго

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), перерозподілила 2,3 млрд грн з витрат "Укренерго", призначених на придбання допоміжних послуг, для виплат учасникам балансуючого ринку, повідомляє БiзнесЦензор.

Відповідні рішення НКРЕКУ прийняла на засіданні у вівторок, 13 липня.

Згідно з повідомленням прес-служби регулятора, за результатами планової перевірки "Укренерго" підтвердило залишкову вартість збору за небаланс електроенергії (Uplift 1) в розмірі 4,5 млрд грн. У той же час, за результатами роботи ринку допоміжних послуг у 2021 році "Укренерго" прогнозує економію за статтею "витрати на придбання допоміжних послуг" в сумі 2,3 млрд грн.

У зв'язку з цим "Укренерго" запропонувало здійснити перерозподіл видатків структури тарифу на суму 2,3 млрд грн шляхом зменшення статті "витрати на придбання допоміжних послуг" і збільшення статті "витрати на врегулювання системних обмежень (в тому числі сальдований розмір збору за небаланс електроенергії)" .

Як пояснили в НКРЕКУ, це дозволить не міняти тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК "Укренерго" і дозволить учасникам ринку мобілізувати ресурси для успішного проходження ОЕС України осінньо-зимового періоду 2021/2022 років.

"Таке рішення також буде сприяти забезпеченню збалансованої роботи системного оператора, врегулювання проблемних питань в електроенергетичній сфері та поліпшення фінансового стану державної генерації, зокрема, "НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго", - наголошується в повідомленні.

За словами глави НРКЕКУ Валерія Тарасюка, таке рішення прийнято у тому числі і з ініціативи НАЕК "Енергоатом".