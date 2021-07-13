Зеленський пояснив своє ставлення до мовних квот

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у мовному питанні складно знайти справедливість, повідомляє УНИАН.

Про це він сказав під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Гуманітарна політика" у Києві.

"Я вважаю, що підняття цієї теми - це політичне питання" , - сказав Зеленський і додав, що має незмінну думку, незважаючи на свою посаду.

"У нас є українська мова - єдина державна мова. Це закріплено у Конституції. Кожного разу, коли ми робимо ті чи інші кроки до нових кроків щодо удосконалення мовного питання, я вважаю, що це політичні питання. І ви сказали, що "Слуги" щось хотіли, потім відмінили... Щось відбувається в парламенті з приводу різних питань. Про мову говорять всі партії, всі парламентарі, щось там доводять, щось пропонують. Я ввважаю, що у питанні мови знайти справедливість складно. Я вважаю, що найсправедливіше - не підіймати це питання" , - наголосив Зеленський.

Президент висловлює переконання, що в українському законодавстві усе є для того, щоб "ми з вами жили, працювали і розмовляли, робили і підтримували нашу країну і нашу мову".

"Я вважаю, що усе зроблено. Є якісь речі, які не є до кінця справедливими з точки зору міжнародної спільноти, і ви це знаєте, з точки зору Венеціанської комісії, з точки зору деяких країн щодо закону про мову. Такого, щоб усі були задоволені, ніколи не буде" , - заявив президент.

Водночас він зазначив, що представники телевізійної спільноти на деяких каналах незадоволені розподіленням квот.

"Чому? Тому що питання мови еволюційне. Наприклад, що стосується квот, квотування - то воно було в Україні революційне... Я тоді не зовсім підтримував саме такий підхід до квотування, тому я завжди говорив, що по-перше, це питання не на часі, а по-друге, я казав, якщо ми хочемо розвивати саме україномовний якісний контент і телебачення, кіно тощо, - ми повинні вкладати саме в це гроші" , - зазначив Зеленський.

За його словами, складно конкурувати, якщо ринок російськомовного контенту більший.

"Люди, які знімають той чи інший контент російською мовою, то вони можуть витратити більше грошей, і конкурувати україномовному контенту складно. Тому треба не щось там забороняти, я так вважав, а треба україномовний контент - давайте зробимо програму на 5 років, не будемо брати податки з усіх компаній, які виробляють контент українською мовою. Хочуть англійською, російською, угорською, польською - хай роблять цей контент і сплачують усі податки" , - заявив Зеленський.