Суд залишив за гратами генерал-майора СБУ, якого підозрюють у держзраді

Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова, якого обвинувачують у державній зраді й організації теракту, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду.

"13 липня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу Голосіївського районного суду міста Києва від 25 червня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора та продовжено щодо обвинуваченого Ш. строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 23 серпня 2021 року" , — сказано в повідомленні.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу Голосіївського районного суду міста Києва від 25 червня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

Нагадаємо, 14 квітня 2020 року контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Шайтанова за підозрою в державній зраді та здійсненні терактів. Зокрема, за версією слідства, він за завданням російських спецслужб планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.