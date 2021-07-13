НБУ планує зняти обмеження на покупку інвалюти
Національний банк України (НБУ) планує найближчим часом зняти обмеження на купівлю бізнесом іноземної валюти під зобов'язання, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми готові рухатися далі на шляху до валютної лібералізації. Це наш безумовний пріоритет. Наступним важливим кроком стане зняття вимоги для бізнесу, що стосується купівлі іноземної валюти під зобов'язання", - сказав заступник глави НБУ Юрій Гелетій в інтерв'ю агентству.
Заступник голови Нацбанку зазначив, що, на думку команди регулятора, таке рішення матиме більший вплив на валютний ринок, ніж останні лібералізаційні заходи.
"Зараз ми активно дискутуємо на цю тему і фіналізуємо обговорення щодо модальності. Зняття цього обмеження буде поступовим, але воно відбудеться. Це рішення ми схвалимо незабаром", - додав Гелетій.