НБУ планує зняти обмеження на покупку інвалюти

Національний банк України (НБУ) планує найближчим часом зняти обмеження на купівлю бізнесом іноземної валюти під зобов'язання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми готові рухатися далі на шляху до валютної лібералізації. Це наш безумовний пріоритет. Наступним важливим кроком стане зняття вимоги для бізнесу, що стосується купівлі іноземної валюти під зобов'язання", - сказав заступник глави НБУ Юрій Гелетій в інтерв'ю агентству.

Заступник голови Нацбанку зазначив, що, на думку команди регулятора, таке рішення матиме більший вплив на валютний ринок, ніж останні лібералізаційні заходи.