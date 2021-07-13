Прогноз погоди на 14 липня: спекотно, сонячно та безхмарно

Дощів і похолодання, яких так чекають багато українців, поки не прогнозується. Замість цього, в Україні триває спекотна та посушлива погода . При цьому, не очікується жодної хмарини.

У середу, 14 липня, на всій території України буде сонячно та безхмарно. Найспекотніше буде на Закарпатті та в Харківській області - днем там очікується 33-35°С і від 18 до 21°С уночі. На півночі країни та в Криму буде найбільш помірна температура - 31-33°С удень і від 18 до 22°С уночі. На решті ж території очікується від 31 до 34°С удень і також 18-22°С уночі.

Ні дощу, ні єдиної хмарини на всій території України не прогнозується. Що стосується вітру, то на більшій частині країни він очікується від 4 до 14 км/год. На заході дути буде сильніше - близько 7-18 км/год. У Криму місцями очікуються шквали до 22 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 14 липня в західних, північних, східних і центральних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві , 14 липня очікується від 20 до 32°С і вітер 7-11 км/год.