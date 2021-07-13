Медуз на пляжі Києва: звідки вони беруться в Дніпрі і чи несуть загрозу

На київських пляжах медузи вже не рідкість, і з кожним роком ореол їх проживання в Дніпрі тільки збільшується, що свідчить про обміління річки та її заростання, повідомляє РБК-Украина.

На ситуацію звернув увагу колишній нардеп і т.в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов у своєму Facebook.

Екс-політик зняв на відео медуз на пляжі "Африка" в районі Оболоні.

"Вони прісноводні і з’являються при нагріванні води вище 25 градусів за Цельсієм. Їх поява свідчить про те, що Дніпро міліє і заростає. Прісноводні медузи мають жало, але використовують його, як правило, для лову корму" , - йдеться в публікації.

Фірсов звернув увагу, що поява та проживання цих морських мешканців у Дніпрі є серйозною небезпекою. Він переконаний, що популяція медуз, швидше за все, буде рости. А позаяк вони стануть все більше з'їдати корм інших риб, то кількість останніх буде зменшуватися.

"Також медузи можуть псувати якість води, забивати системи забору води, гідротехнічні споруди та інші механізми" , - перерахував екоактивісти інші ризики.

Він додав, що такий поганий симптом, як збільшення кількості медуз в річці, ще раз підтверджує, що якість води в Дніпрі "катастрофічно погіршується".

Разом з тим в коментарях до публікації наводиться висловлювання вченого про дніпровських медуз, які помічають в річці тільки в спекотні літні дні. Йдеться про Craspedacusta sowerbii - космополітичний вид, який зустрічається в прісних водоймах на всіх континентах. Як пояснив директор Інституту гідробіології, доктор біологічних наук, професор Сергій Афанасьєв в інтерв'ю "Вечірньому Києву", така медуза дрібна, сягає у розмірі не більше 2-3 сантиметрів.

Живе Craspedacusta sowerbii у двох іпостасях: в основному у вигляді маленьких поліпів, а коли температура води перевищує 26 градусів, перетворюється на медузу і розмножується, розповів член-кореспондент НАН України.

"Вперше їх виявили наприкінці 1970-х років біля Трипільської ГЕС, а потім у ставку-охолоджувачі Чорнобильської атомної електростанції. І те, що про них небагато хто знає, пов’язане з тим, що поліпи живуть в обростаннях, які мало хто вивчає. Оскільки останні декілька років в Україні переважно спекотні літа, ці створіння стали більш помітними, але ніякої загрози вони не несуть" , - зазначив науковець

Автор: Володимир Костирін