На МКС почали вирощувати перець

Астронавти на Міжнародній космічній станції почали вирощувати перець, повідомляє УНИАН.

Про це пише астронавт NASA Меган Макартур на сторінці в Twitter﻿.

"Експеримент Plant Habitat-04 стартував сьогодні. Вперше ми вирощуємо перець в космосі. Це важке завдання, оскільки воно складається з довгих циклів проростання й росту. Але це чудове джерело вітаміну С і приправа!" , - написала Макартур.

Астронавт не уточнила, який сорт перцю планується виростити на МКС, але додала фото й запропонувала читачам вгадати, яким саме він буде.