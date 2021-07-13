Сайти президента і СБУ піддалися DDoS-атаці

Хакери здійснили кібератаки на сайти президента України і Служби безпеки України, повідомляє Деловая столица.

Держспецзв'язку нейтралізувала чергові кібератаки на сайти органів влади. Цього разу було здійснено DDoS-атаки на офіційні сайти президента України і Служби безпеки України. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України всі кібератаки нейтралізувала.

"Застосування сервісів кіберзахисту Системи захищеного доступу державних органів влади до мережі інтернет забезпечило повну доступність інформаційних ресурсів і їх безперервну роботу" , — заявив заступник голови Служби Віктор Жора.

У Держспецзв'язку помітили, що спостерігають збільшення кількості атак різних видів і кіберінцидентів. За пів року заблоковано понад 1,1 млн атак різних видів на державні інформаційні ресурси, крім того — заблоковано понад 250 DDoS-атак.