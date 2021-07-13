ПФУ назвав кількість пенсіонерів з виплатами понад 10 тисяч гривень

Станом на 1 липня 2021 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 433 858 українців. Це становить 3,9% від загального числа пенсіонерів (10 968 143 осіб), повідомляє РБК-Украина.

За даними ПФУ понад 50% українців отримують пенсії до 3 тисяч гривень.

Розмір пенсій розподіляється наступним чином:

до 2000 гривень - 15,6%, 1 715 589 осіб, середня пенсія-1 840,99 гривень,

від 2001 до 3000 гривень-38,3%, 4 195 315 осіб, середня пенсія-2 478,18 гривень,

від 3001 до 4000 гривень-19,4%, 2 130 807 осіб, середня пенсія-3 441,34 гривень,

від 4001 до 5000 гривень-9,3%, 1 016 995 осіб, середня пенсія-4 450,58 гривень,

від 5001 до 10000 гривень-13,5%, 1 475 579 осіб, середня пенсія - 6 740,83 гривень,

понад 10000 гривень - 3,9%, 433 858 осіб, середня пенсія - 14 026,22 гривень.

Середній розмір пенсії на 1 липня 2021 року становив 3 778,78 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 54,13 Гривень або на 1,45%.

Автор: Олександр Білоус