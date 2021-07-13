Пушилін після статті Путіна загорівся ідеєю переглянути кордони України

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін, обговорюючи статтю президента РФ Володимира Путіна про Україну, зазначив, що для "ЛДНР" дуже актуальним є питання перегляду кордону України, повідомляє Деловая столица.

Про це він заявив у коментарі одному з пропагандистських телеканалів.

"Перегляд кордонів України — це питання актуальне. І ми раді, що воно порушується. Поки у вигляді сигналу, але ... Ми переймаємося долею жителів Одеси, Харкова, інших регіонів. Там живуть наші друзі, там живуть наші родичі і вони не мають можливості повноцінно спілкуватися російською мовою" , — сказав терорист.

При цьому він підкреслив, що "влада ЛДНР" "не готова з цим миритися" і рада тому, що Росія порушує це питання.

Нагадаємо, у своїй статті, опублікованій 12 липня на сайті Кремля, Путін назвав Україну дітищем радянської епохи і найбіднішою країною Європи. Крім того, він заявив, що суверенітету України без дружби з Росією не буде.

Раніше колишній помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що хоче зробити кордони України предметом міжнародної дискусії.