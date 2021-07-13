Пушилін після статті Путіна загорівся ідеєю переглянути кордони України

Пушилін після статті Путіна загорівся ідеєю переглянути кордони України

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін, обговорюючи статтю президента РФ Володимира Путіна про Україну, зазначив, що для "ЛДНР" дуже актуальним є питання перегляду кордону України, повідомляє Деловая столица.

Про це він заявив у коментарі одному з пропагандистських телеканалів.

"Перегляд кордонів України — це питання актуальне. І ми раді, що воно порушується. Поки у вигляді сигналу, але ... Ми переймаємося долею жителів Одеси, Харкова, інших регіонів. Там живуть наші друзі, там живуть наші родичі і вони не мають можливості повноцінно спілкуватися російською мовою", — сказав терорист.

При цьому він підкреслив, що "влада ЛДНР" "не готова з цим миритися" і рада тому, що Росія порушує це питання.

Нагадаємо, у своїй статті, опублікованій 12 липня на сайті Кремля, Путін назвав Україну дітищем радянської епохи і найбіднішою країною Європи. Крім того, він заявив, що суверенітету України без дружби з Росією не буде.

Раніше колишній помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що хоче зробити кордони України предметом міжнародної дискусії.

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