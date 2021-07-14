У Києві помітили рідкісний суперкар із 70-х

У Києві журналістам програми "Джедаї" в об'єктив попався рідкісний американський Muscle Car 70-х років – Ford Mustang Mach 1 Cobra Jet. Автомобіль прекрасно зберігся, незважаючи на свій 50-річний вік, повідомляє Обозреватель.

Автомобіль Ford Mustang Cobra Jet вийшов у продаж 50 років тому. Тепер таких моделей одиниці, й одна з них перебуває в Києві. Журналісти програми "Джедаї"﻿ на каналі 2+2 відшукали яскравий ретрокар у столиці і навіть влаштували тест-драйв.

1971 Ford Mustang Mach 1 Cobra Jet. Джерело: ДжеДАІ

"У 1969 році концерн Ford вирішив брати участь з моделлю Mustang в NASCAR, але послуги фірми Shelby вже не підходили. Потрібно було створити нову машину всередині свого концерну" , – розповідає автоісторик Володимир Винник.

Для цього запросили дизайнера Ларрі Шиноду, з-під олівця якого раніше з'явився Corvette Sting Ray.

Під капотом Ford Mustang Mach 1 Cobra Jet розташований 7-літровий двигун. Офіційна потужність двигуна – 370 кінських сил, але насправді – все 500. Щоб застрахувати цю модель, яка об'єднувала у собі гоночний автомобіль та дорожню машину, страхові компанії спеціально занижували її потужність.

Під капотом Ford Mustang Mach 1 Cobra Jet розташований 7-літровий двигун. Джерело: ДжеДАІ

До речі, сам капот незвичайний, вагою 60 кг та має спеціальний горб. "Він важкий за рахунок подвійної ваги через цей капюшон, який зроблений спеціального для того, щоб у нього вмістився повітряний фільтр".

Автомобіль 1971 року може розігнатися до 100 км всього за 4 секунди. Джерело: ДжеДАІ

Шестиступінчаста механічна коробка передач дозволяє водієві контролювати обороти машини, наскільки це можливо. А зробити це не так просто. Автомобіль 1971 року може розігнатися до 100 км всього за 4 секунди.

До слова, аналогічна машина брала участь у фільмі "Викрасти за 60 секунд", в якому зняли найтривалішу в історії Голлівуду кінопогоню одним кадром.