У Києві помітили рідкісний суперкар із 70-х
У Києві журналістам програми "Джедаї" в об'єктив попався рідкісний американський Muscle Car 70-х років – Ford Mustang Mach 1 Cobra Jet. Автомобіль прекрасно зберігся, незважаючи на свій 50-річний вік, повідомляє Обозреватель.
Автомобіль Ford Mustang Cobra Jet вийшов у продаж 50 років тому. Тепер таких моделей одиниці, й одна з них перебуває в Києві. Журналісти програми "Джедаї" на каналі 2+2 відшукали яскравий ретрокар у столиці і навіть влаштували тест-драйв.
"У 1969 році концерн Ford вирішив брати участь з моделлю Mustang в NASCAR, але послуги фірми Shelby вже не підходили. Потрібно було створити нову машину всередині свого концерну", – розповідає автоісторик Володимир Винник.
Для цього запросили дизайнера Ларрі Шиноду, з-під олівця якого раніше з'явився Corvette Sting Ray.
Під капотом Ford Mustang Mach 1 Cobra Jet розташований 7-літровий двигун. Офіційна потужність двигуна – 370 кінських сил, але насправді – все 500. Щоб застрахувати цю модель, яка об'єднувала у собі гоночний автомобіль та дорожню машину, страхові компанії спеціально занижували її потужність.
До речі, сам капот незвичайний, вагою 60 кг та має спеціальний горб. "Він важкий за рахунок подвійної ваги через цей капюшон, який зроблений спеціального для того, щоб у нього вмістився повітряний фільтр".
Шестиступінчаста механічна коробка передач дозволяє водієві контролювати обороти машини, наскільки це можливо. А зробити це не так просто. Автомобіль 1971 року може розігнатися до 100 км всього за 4 секунди.
До слова, аналогічна машина брала участь у фільмі "Викрасти за 60 секунд", в якому зняли найтривалішу в історії Голлівуду кінопогоню одним кадром.