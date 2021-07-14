У Китаї створили найпотужніший квантовий комп'ютер

Китайські вчені змогли створити надпровідний квантовий комп'ютер, який вони назвали найпотужнішим у світі, повідомляє УНИАН.

Стаття про це була опублікована на порталі препринтів ArXiv.

Двомірний квантовий комп'ютер складається з 66 кубітів, однак для вирішення завдання з вибірки вихідного розподілу випадкових квантових схем комп'ютера вчені використовували тільки 56 кубітів. Як заявили розробники, з цим завданням комп'ютер впорався за 1,2 години, в той час як найсучаснішому комп'ютеру на це знадобилося б вісім років.

У 2019 році Google заявила, що її квантовий комп'ютер Sycamore процесором на 53 кубіти зміг вирішити задачу, з якою звичайний комп'ютер впорався б за 10 тис. років. У червні 2020 року Honeywell створила квантовий процесор з 64 кубітами, передає kommersant﻿.