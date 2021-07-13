Рада провалила законопроект про легалізацію медичного канабісу

Верховна Рада не підтримала законопроект про легалізацію медичного канабісу, повідомляє УНИАН.

За ухвалення в першому читанні проекту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності" (№5596) проголосували лише 184 народних депутати України (за необхідного мінімуму 226 голосів). Також депутати не підтримали направлення законопроекту до Комітету на повторне перше читання. Законопроект повернуто його ініціаторам.

Законопроектом передбачалось виключити медичний канабіс з реєстру наркотичних речовин. В документі зазначається, що до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не належать промислові коноплі, товари, які вироблені (виготовлені) з них, продукти їх переробки, якщо вміст тетрагідроканабінолу у сухій масі таких товарів чи продуктів переробки не перевищує 0,2 відсотка.

Відповідно до законопроекту, уповноважений орган у сфері обігу лікарських конопель визначатиме Кабінет міністрів.

Законопроектом передбачалось, що дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видається суб'єкту господарювання Національною поліцією на безоплатній основі на строк дії ліцензії.

В законопроекті зазначалось, що обіг лікарських конопель, продуктів їх переробки та вироблених (виготовлених) із них лікарських засобів допускається у науковій та науково-технічній діяльності, а також у медичній практиці за умови забезпечення контролю та простежуваності на всіх етапах такого обігу. Передбачалось маркування кожної партії та одиниці фасованої продукції унікальним кодом; ведення публічного електронного реєстру обліку переміщення лікарських конопель, продуктів їх переробки чи вироблених (виготовлених) із них лікарських засобів на всіх етапах обігу в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу. Відповідно до законопроекту, відпуск особам лікарських засобів, виготовлених із лікарських конопель, відбувається виключно за призначенням лікаря відповідно до медичних показань за електронним рецептом.

Законопроектом дозволялась діяльність із культивування лікарських конопель з низьким та високим вмістом тетрагідроканабінолу, промислових конопель.

Визначається, що юридичні особи - власники ліцензій на здійснення діяльності з культивування та (або) використання лікарських конопель зобов'язані, зокрема, мають забезпечити доступ правоохоронним органам до площ та об'єктів, на (в) яких відбувається культивування, зберігання, використання чи знищення таких рослин, продуктів їх переробки, для відбору і дослідження зразків такої продукції.

Голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу") зазначив, що, за підрахунками канадських фахівців, вироблені в Україні ліки на основі медичного канабісу коштуватимуть 10-12 доларів у той час, як зараз їх купують у сотні разів дорожче.