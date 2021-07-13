В Італії водій врятував 25 дітей із автобуса, який несподівано охопила пожежа

В Італії водій швидко евакуював 25 дітей з автобуса незадовго до того, як він загорівся недалеко від міста Лекко в італійській провінції Сондріо у вівторок, повідомляє Европейская правда.

Автобус ​​їхав в тунелі недалеко від Льєрни о 10 ранку, коли водій зрозумів, що щось пішло не так. Йому вдалося витягнути дітей з автобуса, перш ніж він загорівся. Вогонь повністю поглинув автомобіль.

"Як тільки я зрозумів, що сталося, я не роздумуючи став захищати пасажирів, витягуючи їх з автобуса і організовуючи їх транспортування в безпечне місце" , - сказав водій Мауро Маскетті новинному агентству TGCom 24.

Після того, як діти опинилися в безпеці, Маскетті спробував загасити пожежу, але не зміг.

П'ять пожежних команд з департаментів Лекко і Беллано прибули на місце події, щоб загасити полум'я і перемістити автобус в безпечне місце.

Пожежна служба повідомила, що пасажири на борту не постраждали, і що команди працюють, аби очистити дорогу.

Швидка допомога не знадобилася, але семеро з 25 дітей у віці від 14 до 16 років були доставлені в лікарню для обстеження, повідомило інформаційне агентство Ansa.

Вважається, що вони надихалися диму, але їхній стан не викликає занепокоєння.

Автобус, що належить Червоному Хресту Комо, пройшов технічний огляд в червні, повідомив власник автобуса. На його думку, автобус загорівся після вибуху шини.