Зеленський обговорить зі "слугами" відставку ще двох міністрів

Президент України Володимир Зеленський збирає депутатів фракції "Слуга народу" на велику закриту нараду. Про це повідомляє джерело редакції, повідомляє Дзеркало тижня.

Відомо, що питання відставки глави МВС Арсена Авакова ВР розгляне в четвер, 15 липня. Тоді ймовірно, що його звільнення обійдеться без обговорення монобільшості, зустріч якої з президентом Зеленським, за даними УП, запланована тільки на суботу, 17 липня.

Джерело редакції в "Слузі народу" повідомило, що на фракції буде два кадрових обговорення. Йдеться про заміну міністра оборони Андрія Тарана і міністра юстиції Дениса Малюськи. Також на порядку денному обговорення претензій, які існують до генеральної прокурорки Ірини Венедиктової.