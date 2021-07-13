Аваков може стати новим прем'єром - нардеп

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який сьогодні подав у відставку, може в подальшому зайняти пост глави уряду, повідомляє Сегодня.

Про це сказав народний депутат Михайло Цимбалюк.

"Аваков за своїм впливом і потенціалом – готовий прем'єр-міністр України. Я думаю, що саме на цю посаду його рекомендуватимуть" , – сказав він.

За даними ЗМІ, сьогодні, 13 липня, має відбутися засідання фракції "Слуга народу" – розглядатимуть кадрові питання уряду, зокрема, в список на розгляд включений і питання стосовно голови МВС Арсена Авакова. На засіданні очікують і президента Володимира Зеленського.

Арсен Аваков займав пост глави МВС України з 27 лютого 2014 року. До цього він був народним депутатом України VII і VIII скликань, раніше займав пост глави Харківської обласної державної адміністрації (з 2005 по 2010 роки). Арсен Аваков є єдиним міністром, який прийшов після зміни влади в Україні в 2014 році і не втратили своєї посади.