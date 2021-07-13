Лідера партії "5.10" Балашова підозрюють в кримінальному злочині

Столичному бизнесмену и политику Геннадию Балашову вручили подозрение за разрушение памятника культурного наследия по ч.2 ст.298 УК Украины. Речь идет о возведении 6-этажного дома в буферной зоне Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры, охраняемой ЮНЕСКО, повідомляє Обозреватель.

Редакция связалась с пресс-службой прокуратуры г. Киева, где сообщили, что подозрение в совершении уголовного правонарушения действительно было вручено Геннадию Балашову, но не по делу, связанному со строительством его 6-этажного дома в буферной зоне Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры, а по факту умышленного причинения телесных повреждений. В настоящий момент Балашов находится в статусе подозреваемого, а дело готовится для передачи в суд.

Напомним, что в январе этого года Лидера партии "5.10" Геннадия Балашова обвинили в нападении на юриста и сопровождающего его журналиста.